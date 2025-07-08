Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Велько Крстич - Louis Gorregues 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Велько КрстичLouis Gorregues . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.

МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Велько Крстич
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Louis Gorregues
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Louis Gorregues - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Louis Gorregues - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
91%
50%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
