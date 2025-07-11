Фрибет 15000₽
11.07.2025

Смотреть онлайн Louis Gorregues - Матео Мартинович 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Louis GorreguesМатео Мартинович . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena.

МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Studenac Arena
UTR Pro Monterol
Louis Gorregues
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
11 июля 2025
Матео Мартинович
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Louis Gorregues - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Louis Gorregues - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
70%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу
