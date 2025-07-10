10.07.2025
Смотреть онлайн Витек Хорак - Victor Kimpel 10.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Витек Хорак — Victor Kimpel . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:1, 2:6, 5:7)
1 : 2
10 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Victor Kimpel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Victor Kimpel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
69%
62%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
