Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
10.07.2025

Смотреть онлайн Витек Хорак - Victor Kimpel 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Витек ХоракVictor Kimpel . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.

МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Витек Хорак
Завершен
(6:1, 2:6, 5:7)
1 : 2
10 июля 2025
Victor Kimpel
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Витек Хорак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Victor Kimpel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Витек Хорак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Victor Kimpel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Витек Хорак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Victor Kimpel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Victor Kimpel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
69%
62%
Реализация брейк - пойнтов
36%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
9 Января
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
9 Января
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
СКА-Нева СКА-Нева
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
9 Января
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
9 Января
17:00
КалПа КалПа
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
9 Января
19:30
ХПК ХПК
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
9 Января
19:30
Сайпа Сайпа
ТПС ТПС
9 Января
19:30
Таппара Таппара
Эссят Эссят
9 Января
19:30
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
9 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA