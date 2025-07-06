Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Elliot Wasserman - Cooper Johnson 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Elliot WassermanCooper Johnson, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 03
UTR Pro Waco
Elliot Wasserman
Отказ
(Победитель: Cooper Johnson)
- : -
06 июля 2025
Cooper Johnson
Игры 1/2 финала
22:30
США Nicolas Iantosca США Adam Bain
-
-
Предстоящая
19:30
Португалия Жоао Гонсалвеш США Чад Кисселл
-
-
Предстоящая
19:30
США Brody Nejedly-Krall Alexander Koong Alexander Koong
-
-
Отменен
19:25
США Купер Вустендик Чехия Филип Аплтауер
0
0
0
0
Завершен
18:00
США AJ Deem США Drew Hedgecoe
0
0
4
4
Завершен
18:00
Нигерия David Ekpenyong Гана Исаак Нортей
-
-
Завершен
18:00
Беларусь Daniil Kakhniuk США Mason Vaughan
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
