Гейм 1 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Германи Дэвис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0