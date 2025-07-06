06.07.2025
Смотреть онлайн Германи Дэвис - Эллисон Рейнольдсон 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Германи Дэвис — Эллисон Рейнольдсон, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:40 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 04.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 04
UTR Pro Waco Women
Завершен
(5:7, 2:6)
(5:7, 2:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Германи Дэвис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Эллисон Рейнольдсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Эллисон Рейнольдсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
43%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
64%
Комментарии к матчу