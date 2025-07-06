06.07.2025
Смотреть онлайн Avery Jennings - Lyric Bonilla 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Avery Jennings — Lyric Bonilla, 1/2 финала . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 02.
МСК, 1/2 финала, Корт: Hurd Tennis Center - Court 02
UTR Pro Waco Women
Завершен
(2:6, 0:6)
(2:6, 0:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Lyric Bonilla - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Avery Jennings - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Lyric Bonilla - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Avery Jennings - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Lyric Bonilla - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Lyric Bonilla - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Lyric Bonilla - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Lyric Bonilla - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Lyric Bonilla - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
44%
71%
Реализация брейк - пойнтов
25%
60%
Комментарии к матчу