Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Марин Чилич - Флавио Коболли 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияУимблдон (м): Марин ЧиличФлавио Коболли, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Уимблдон (м)
Марин Чилич
Завершен
(4:6, 4:6, 7:6, 6:7)
1 : 3
07 июля 2025
Флавио Коболли
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 36 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 37 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 38 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 39 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 40 - Марин Чилич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 41 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 42 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 43 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 44 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 45 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
19
11
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
79%
Реализация брейк - пойнтов
12%
38%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Лада Лада
7 Января
17:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Амур Амур
7 Января
14:00
Фулхэм Фулхэм
Челси Челси
7 Января
22:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Москва Динамо Москва
7 Января
14:00
Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
7 Января
20:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
7 Января
22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
7 Января
22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
7 Января
23:15
Парма Парма
Интер Милан Интер Милан
7 Января
22:45
Бернли Бернли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
7 Января
23:15
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA