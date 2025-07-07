Текстовая трансляция

Гейм 1 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 27 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 29 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 32 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 34 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 35 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 36 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 37 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 38 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 39 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 40 - Марин Чилич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 41 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 42 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 43 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 44 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40