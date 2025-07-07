07.07.2025
Смотреть онлайн Марин Чилич - Флавио Коболли 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Уимблдон (м): Марин Чилич — Флавио Коболли, 1/8 финала . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Уимблдон (м)
Завершен
(4:6, 4:6, 7:6, 6:7)
1 : 3
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 36 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 37 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 38 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 39 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 40 - Марин Чилич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 41 - Флавио Коболли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 42 - Флавио Коболли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 43 - Марин Чилич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 44 - Флавио Коболли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 45 - Марин Чилич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
19
11
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
71%
79%
Реализация брейк - пойнтов
12%
38%
