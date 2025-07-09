09.07.2025
Смотреть онлайн Ралица Александрова - Миа Сарцев 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Ралица Александрова — Миа Сарцев . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
09 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ралица Александрова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ралица Александрова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
15
Выигрыш первой подачи
62%
70%
Реализация брейк - пойнтов
83%
22%
Комментарии к матчу