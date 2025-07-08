08.07.2025
Смотреть онлайн Виктория Бородулина - Миа Сарцев 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Виктория Бородулина — Миа Сарцев . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:55 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 2.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 2
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Миа Сарцев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Миа Сарцев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
19
Выигрыш первой подачи
66%
52%
Реализация брейк - пойнтов
44%
56%
