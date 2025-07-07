Текстовая трансляция

Гейм 1 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 33 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 34 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40