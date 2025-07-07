07.07.2025
Смотреть онлайн Glib Sekachov - Велько Крстич 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Glib Sekachov — Велько Крстич . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:25 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Court Nr.1
UTR Pro Monterol
Завершен
(4:6, 7:6, 5:7)
1 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Glib Sekachov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Велько Крстич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Glib Sekachov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Велько Крстич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 35 - Велько Крстич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
63%
65%
Реализация брейк - пойнтов
60%
23%
