07.07.2025
Смотреть онлайн Джонатан Мридха - Матео Мартинович 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Monterol: Джонатан Мридха — Матео Мартинович . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev.
МСК, Корт: Umag - ATP STADIUM GORAN IVANISEVIC - Stadium Goran Ivanisev
UTR Pro Monterol
Завершен
(6:4, 6:0)
(6:4, 6:0)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Матео Мартинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Матео Мартинович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матео Мартинович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
66%
48%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу