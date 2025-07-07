07.07.2025
Смотреть онлайн Сара Гвозденович - Maria Tsironi 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Сара Гвозденович — Maria Tsironi . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 14:35 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Maria Tsironi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Maria Tsironi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Maria Tsironi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сара Гвозденович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Maria Tsironi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сара Гвозденович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Maria Tsironi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Сара Гвозденович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
74%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу