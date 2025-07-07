07.07.2025
Смотреть онлайн Kai-Luca Ampaw - Давид Симеонов 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Kai-Luca Ampaw — Давид Симеонов . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 3.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 3
UTR Pro Pazardzhik
Завершен
(3:6, 7:5, 0:6)
1 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Давид Симеонов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kai-Luca Ampaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Давид Симеонов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kai-Luca Ampaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kai-Luca Ampaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kai-Luca Ampaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Давид Симеонов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Давид Симеонов - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
15
1
Выигрыш первой подачи
61%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
46%
Комментарии к матчу