Смотреть онлайн Ян Чоински - Калвин Хемери 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Troyes: Ян Чоински — Калвин Хемери, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Indoor 1.