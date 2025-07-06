06.07.2025
Смотреть онлайн Ян Чоински - Калвин Хемери 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Troyes: Ян Чоински — Калвин Хемери, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Indoor 1.
МСК, Финал, Корт: Indoor 1
Challenger Troyes
Завершен
(6:4, 6:7, 6:2)
2 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Чоински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ян Чоински - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Калвин Хемери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Калвин Хемери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Калвин Хемери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Калвин Хемери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Ян Чоински - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
67%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу