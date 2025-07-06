06.07.2025
Смотреть онлайн Арда Азкара - Вадим Урсу 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Арда Азкара — Вадим Урсу . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(7:5, 4:6, 6:7)
(7:5, 4:6, 6:7)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Вадим Урсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Вадим Урсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
13
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
73%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу