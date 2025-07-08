08.07.2025
Смотреть онлайн Ралица Александрова - Galena Krastenova 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Ралица Александрова — Galena Krastenova . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 09:55 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(4:6, 7:5, 0:6)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Galena Krastenova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Galena Krastenova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
41%
57%
Реализация брейк - пойнтов
35%
42%
