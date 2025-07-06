06.07.2025
Смотреть онлайн Nela Jandova - Люси Петрузелова 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Nela Jandova — Люси Петрузелова, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 05.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 05
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nela Jandova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Люси Петрузелова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Nela Jandova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nela Jandova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Люси Петрузелова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Nela Jandova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Люси Петрузелова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Люси Петрузелова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
50%
63%
Реализация брейк - пойнтов
25%
71%
