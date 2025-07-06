06.07.2025
Смотреть онлайн Giorgia Pedone - Далила Спитери 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Rome: Giorgia Pedone — Далила Спитери . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Rome
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Giorgia Pedone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Giorgia Pedone - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Далила Спитери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Далила Спитери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Далила Спитери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
50%
59%
Реализация брейк - пойнтов
57%
40%
Комментарии к матчу