06.07.2025
Oliwia Orlinska - Kristyna Damaskova 06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Oliwia Orlinska — Kristyna Damaskova, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 05.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 05
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(5:7, 6:3, 4:6)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
61%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
Комментарии к матчу