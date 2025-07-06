Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Севил Юлдашева - Valentina Vachkova 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Севил ЮлдашеваValentina Vachkova, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:35 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.

МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Севил Юлдашева
Завершен
(1:6, 7:6, 6:3)
2 : 1
06 июля 2025
Valentina Vachkova
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Севил Юлдашева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Valentina Vachkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Севил Юлдашева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Севил Юлдашева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Севил Юлдашева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Севил Юлдашева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Севил Юлдашева - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
59%
53%
Реализация брейк - пойнтов
83%
37%
Комментарии к матчу
