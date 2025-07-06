06.07.2025
Смотреть онлайн Томас Куэсада Перес - Elisha Thornton 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Томас Куэсада Перес — Elisha Thornton, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 02.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 02
UTR Pro Olomouc
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Elisha Thornton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Elisha Thornton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Elisha Thornton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Elisha Thornton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Elisha Thornton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Elisha Thornton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Elisha Thornton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Elisha Thornton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
62%
72%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
