06.07.2025
Смотреть онлайн Францеско Маэстрелли - Лука Павлович 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Brasov: Францеско Маэстрелли — Лука Павлович, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, Финал, Корт: Center Court
Challenger Brasov
Завершен
(7:6, 6:4)
(7:6, 6:4)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Францеско Маэстрелли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Францеско Маэстрелли - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
12
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
80%
76%
Реализация брейк - пойнтов
20%
0%
Комментарии к матчу