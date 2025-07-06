06.07.2025
Смотреть онлайн Уильямс Купер - Лука Потенза 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Монастир: Уильямс Купер — Лука Потенза . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Потенза - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Cooper Williams - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Cooper Williams - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Cooper Williams - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
6
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
65%
63%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
