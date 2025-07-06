06.07.2025
Смотреть онлайн Леонард Манон - Рина Сайго 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Леонард Манон — Рина Сайго . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Леонард Манон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Леонард Манон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
81%
45%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
Комментарии к матчу