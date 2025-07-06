Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Баденхорст/Кениг - El Sallaly/Montsi 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest MD: Баденхорст/КенигEl Sallaly/Montsi . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Hillcrest MD
Баденхорст/Кениг
Завершен
(5:7, 6:1, 1:0)
2 : 1
06 июля 2025
El Sallaly/Montsi
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - El Sallaly/Montsi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - El Sallaly/Montsi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - El Sallaly/Montsi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Баденхорст/Кениг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Баденхорст/Кениг - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Баденхорст/Кениг
Баденхорст/Кениг
El Sallaly/Montsi
Баденхорст/Кениг
1 победа
0 побед
100%
0%
13.07.2025
Баденхорст/Кениг
Баденхорст/Кениг
2:0
El Sallaly/Montsi
El Sallaly/Montsi
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
81%
55%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу
