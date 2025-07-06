06.07.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Адхитья Ганесан 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Филип Хеннинг — Адхитья Ганесан . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(6:2, 5:7, 6:1)
2 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Адхитья Ганесан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Адхитья Ганесан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
10
Выигрыш первой подачи
67%
64%
Реализация брейк - пойнтов
38%
25%
