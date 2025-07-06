06.07.2025
Смотреть онлайн Джанлука Каденассо - Бор Артнак 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Джанлука Каденассо — Бор Артнак . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Джанлука Каденассо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джанлука Каденассо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
55%
83%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу