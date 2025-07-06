06.07.2025
Смотреть онлайн Катарина Кузьмова - Эстер Адешина 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Катарина Кузьмова — Эстер Адешина . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эстер Адешина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Катарина Кузьмова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Катарина Кузьмова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
11
Выигрыш первой подачи
72%
49%
Реализация брейк - пойнтов
44%
60%
Комментарии к матчу