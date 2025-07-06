06.07.2025
Смотреть онлайн Софья Лансере - Тиана Тиан Денг 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Софья Лансере — Тиана Тиан Денг . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Софья Лансере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
75%
39%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу