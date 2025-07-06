06.07.2025
Смотреть онлайн Степан Баум - Войтех Петр 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Степан Баум — Войтех Петр, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:05 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 01
UTR Pro Olomouc
Завершен
(6:3, 5:7, 5:7)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Степан Баум - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Степан Баум - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Степан Баум - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Степан Баум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
58%
56%
Реализация брейк - пойнтов
46%
47%
Комментарии к матчу