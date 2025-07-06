06.07.2025
Смотреть онлайн Тамара Зидансек - Нурия Бранкаччио 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Тамара Зидансек — Нурия Бранкаччио . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(6:1, 7:5)
(6:1, 7:5)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
72%
54%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
Комментарии к матчу