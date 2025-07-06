Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 3 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Тамара Зидансек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Тамара Зидансек - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Тамара Зидансек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40