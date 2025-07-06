06.07.2025
Смотреть онлайн Изабела Heinzova - Nikola Koprivova 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Изабела Heinzova — Nikola Koprivova, Финал . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.
МСК, Финал, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(3:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Изабела Heinzova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Nikola Koprivova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Изабела Heinzova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
8
11
Выигрыш первой подачи
51%
60%
Реализация брейк - пойнтов
62%
44%
Комментарии к матчу