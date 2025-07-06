06.07.2025
Смотреть онлайн Рента Токуда - Хикару Сираиси 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Рента Токуда — Хикару Сираиси . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Рента Токуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Рента Токуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рента Токуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
77%
44%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
