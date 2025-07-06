06.07.2025
Смотреть онлайн Лакиша Хан - Christina Dodaj 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall Women: Лакиша Хан — Christina Dodaj . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 4.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 4
UTR Pro Boondall Women
Завершен
(6:1, 1:6, 6:1)
2 : 1
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Christina Dodaj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Christina Dodaj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Christina Dodaj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Christina Dodaj - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Christina Dodaj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Christina Dodaj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Christina Dodaj - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Christina Dodaj - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
11
Выигрыш первой подачи
67%
56%
Реализация брейк - пойнтов
32%
44%
