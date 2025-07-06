06.07.2025
Смотреть онлайн Daniel Jankoski - Duncan McCall 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Daniel Jankoski — Duncan McCall . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:27 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 1
UTR Pro Boondall
Прерванный
(7:5, 4:4)
(7:5, 4:4)
1 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Duncan McCall - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Duncan McCall - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Daniel Jankoski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Daniel Jankoski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Duncan McCall - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
44%
38%
Комментарии к матчу