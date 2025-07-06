06.07.2025
Смотреть онлайн Стефан Сторч - Чарли Камю 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Стефан Сторч — Чарли Камю . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 1
UTR Pro Boondall
Завершен
(6:3, 3:6, 3:6)
(6:3, 3:6, 3:6)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефан Сторч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Чарли Камю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Чарли Камю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Стефан Сторч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Чарли Камю - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
4
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
66%
71%
Реализация брейк - пойнтов
44%
50%
Комментарии к матчу