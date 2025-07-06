06.07.2025
Смотреть онлайн Zane Stevens - Сэм Остер 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Zane Stevens — Сэм Остер . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 2.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 2
UTR Pro Boondall
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Zane Stevens - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Сэм Остер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэм Остер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Zane Stevens - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Zane Stevens - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
72%
47%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу