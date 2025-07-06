06.07.2025
Смотреть онлайн Никита Волонски - Noah Brownrigg 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boondall: Никита Волонски — Noah Brownrigg . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте Nudgee Grammar - Court 1.
МСК, Корт: Nudgee Grammar - Court 1
UTR Pro Boondall
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Noah Brownrigg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Noah Brownrigg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Никита Волонски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Noah Brownrigg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Никита Волонски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Никита Волонски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
65%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
14%
