06.07.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Касидит Самрей 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Коки Мацуда — Касидит Самрей . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:1, 7:6)
(6:1, 7:6)
2 : 0
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Коки Мацуда
Касидит Самрей
0 побед
1 победа
0%
100%
17.08.2025
Касидит Самрей
2:1
Коки Мацуда
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
71%
62%
Реализация брейк - пойнтов
100%
20%
Комментарии к матчу