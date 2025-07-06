06.07.2025
Смотреть онлайн Фангран Тянь - Икуми Ямадзаки 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Фангран Тянь — Икуми Ямадзаки . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(4:6, 6:2, 1:6)
1 : 2
06 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
44%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
43%
