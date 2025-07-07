07.07.2025
Смотреть онлайн Ралица Александрова - Виктория Бородулина 07.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik Women: Ралица Александрова — Виктория Бородулина . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 1.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 1
UTR Pro Pazardzhik Women
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
07 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Виктория Бородулина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ралица Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ралица Александрова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Виктория Бородулина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Виктория Бородулина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
47%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
Комментарии к матчу