11.07.2025
Смотреть онлайн Якуб Прахар - Пламен Милушев 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Pazardzhik: Якуб Прахар — Пламен Милушев . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте Tennis Club Favorit - Court 4.
МСК, Корт: Tennis Club Favorit - Court 4
UTR Pro Pazardzhik
Отказ
(Победитель: Якуб Прахар)
- : -
11 июля 2025
