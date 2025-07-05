Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 16 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40