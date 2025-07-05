05.07.2025
Смотреть онлайн Тиана Тиан Денг - Зонгуи Ли 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Тиана Тиан Денг — Зонгуи Ли . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:1, 2:6, 6:2)
2 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Зонгуи Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зонгуи Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Зонгуи Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Тиана Тиан Денг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Тиана Тиан Денг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
84%
65%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
Комментарии к матчу