05.07.2025
Смотреть онлайн Пенгтарн Плипуэх - Софья Лансере 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Пенгтарн Плипуэх — Софья Лансере . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(0:6, 7:5, 4:6)
(0:6, 7:5, 4:6)
1 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
49%
56%
Реализация брейк - пойнтов
64%
71%
Комментарии к матчу