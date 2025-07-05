05.07.2025
Смотреть онлайн Яойие Зенг - Коки Мацуда 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Яойие Зенг — Коки Мацуда . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:10 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:7, 1:6)
(6:7, 1:6)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
8
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
74%
91%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу