Текстовая трансляция

Гейм 1 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 15 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Коки Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40