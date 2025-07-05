05.07.2025
Смотреть онлайн Ichikawa/Noguchi - Kusuhara/Nakagawa 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo MD: Ichikawa/Noguchi — Kusuhara/Nakagawa . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 11:14 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo MD
Завершен
(5:7, 6:4, 0:1)
1 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ichikawa/Noguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Ichikawa/Noguchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
27%
