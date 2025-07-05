Текстовая трансляция

Гейм 1 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40