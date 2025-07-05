05.07.2025
Смотреть онлайн Санхуи Шин - Касидит Самрей 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Санхуи Шин — Касидит Самрей . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:19 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(5:7, 6:7)
0 : 2
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Санхуи Шин
Касидит Самрей
0 побед
1 победа
0%
100%
12.07.2025
Санхуи Шин
0:2
Касидит Самрей
Статистика матча
Эйсы
6
10
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
71%
77%
Реализация брейк - пойнтов
22%
33%
