05.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Хикару Сираиси — Юсукэ Кусухара . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(6:7, 6:1, 6:6)
1 : 1
05 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
10
12
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
74%
75%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
