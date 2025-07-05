Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.07.2025

Смотреть онлайн Хикару Сираиси - Юсукэ Кусухара 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Хикару СираисиЮсукэ Кусухара . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Tokyo
Хикару Сираиси
Завершен
(6:7, 6:1, 6:6)
1 : 1
05 июля 2025
Юсукэ Кусухара
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юсукэ Кусухара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Хикару Сираиси
Хикару Сираиси
Юсукэ Кусухара
Хикару Сираиси
2 побед
0 побед
100%
0%
09.11.2025
Юсукэ Кусухара
Юсукэ Кусухара
1:2
Хикару Сираиси
Хикару Сираиси
Обзор
27.10.2025
Хикару Сираиси
Хикару Сираиси
2:0
Юсукэ Кусухара
Юсукэ Кусухара
Обзор

Статистика матча

Эйсы
10
12
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
74%
75%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Филадельфия Филадельфия
Эдмонтон Эдмонтон
3 Января
23:37
Wildcard Gaming Wildcard Gaming
Шаркс Шаркс
3 Января
23:30
GamerLegion GamerLegion
Beyond Limits Beyond Limits
3 Января
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA