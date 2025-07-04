04.07.2025
Смотреть онлайн Gull/Rahnel - Girolami/Gadamauri 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja WD: Gull/Rahnel — Girolami/Gadamauri . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja WD
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gull/Rahnel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Gull/Rahnel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Girolami/Gadamauri - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Girolami/Gadamauri - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Gull/Rahnel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Girolami/Gadamauri - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Gull/Rahnel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Gull/Rahnel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Girolami/Gadamauri - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Gull/Rahnel - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
65%
62%
Реализация брейк - пойнтов
80%
43%
Комментарии к матчу