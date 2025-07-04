04.07.2025
Смотреть онлайн Валерья Бхуну - Allegra Van Der Walt 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Валерья Бхуну — Allegra Van Der Walt . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(6:0, 2:6, 6:2)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
55%
46%
Реализация брейк - пойнтов
67%
62%
Комментарии к матчу