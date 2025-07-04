Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Валерья Бхуну - Allegra Van Der Walt 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Валерья БхунуAllegra Van Der Walt . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hillcrest
Валерья Бхуну
Завершен
(6:0, 2:6, 6:2)
2 : 1
04 июля 2025
Allegra Van Der Walt
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Allegra Van Der Walt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Allegra Van Der Walt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Валерья Бхуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Валерья Бхуну - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
55%
46%
Реализация брейк - пойнтов
67%
62%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Вегас Вегас
Сент-Луис Сент-Луис
2 Января
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
2 Января
23:00
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Бристоль Бристоль
2 Января
22:30
Манреса Манреса
Жирона Жирона
2 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA